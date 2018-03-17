Пожар на возведённом для ЧМ-2018 стадионе произошёл в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В столице Урала на территории Центрального стадиона, где через несколько месяцев стартуют матчи в рамках Чемпионата мира по футболу-2018, 16 марта случился пожар. Очевидцы сообщили о возгорании строительного вагончика.
Известно, что пожар случился в бытовке. Огонь охватил 10 квадратных метров. Возгорание было быстро ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону, передает «Ura.ru».
28 февраля Центральный стадион Екатеринбурга ввели в эксплуатацию. 15 июня состоится первая игра между командами Египта и Уругвая.
Видео:«Ura.ru»