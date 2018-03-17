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Новости Нижнего Тагила

Пожар на возведённом для ЧМ-2018 стадионе произошёл в Екатеринбурге (ВИДЕО)

17 марта 2018, 10:00Добавить новость
Екатеринбург,пожар,Свердловская область,соревнования,спорт,ЧМ-2018,центральный стадион
В столице Урала на территории Центрального стадиона, где через несколько месяцев стартуют матчи в рамках Чемпионата мира по футболу-2018, 16 марта случился пожар. Очевидцы сообщили о возгорании строительного вагончика.

Известно, что пожар случился в бытовке. Огонь охватил 10 квадратных метров. Возгорание было быстро ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону, передает «Ura.ru».

28 февраля Центральный стадион Екатеринбурга ввели в эксплуатацию. 15 июня состоится первая игра между командами Египта и Уругвая.

 

Видео:«Ura.ru»
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