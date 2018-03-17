Сплюшка, ежи и лебедь-шипун будут исключены из Красной книги Свердловской области

К завершению 2018 года в Свердловской области выйдет в свет второй том Красной книги региона. Книга, содержащая исчерпывающие сведения о редких животных и растениях области, обновляется один раз в десятилетие. По информации департамента информполитики региона, формирование обновленного содержания книги ориентировочно будет закончено к концу апреля текущего года.
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отмечает, что в издание включат виды, уже занесенные в Красную книгу РФ и распространенные на территории Свердловской области. В экспертный состав комиссии вошли представители научного сообщества и природоохранных учреждений.
Планируется пополнение издания информацией о плауновидных и моховидных растениях и исключение глав с такими растениями, как Спаржа лекарственная и Цицербит уральский. Из посвященной животным части будут исключены сведения о Ежах обыкновенных, Лебеде-шипуне, Сплюшке, сообщает «Коммерсант.ru».