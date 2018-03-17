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Новости Нижнего Тагила

Ветераны Петрозаводска требуют снести копию Биг-Бена на главной площади города

17 марта 2018, 22:50Добавить новость
город,пенсионеры,политика,Путин,Россия,ветераны,памятник,снос,Петрозаводск
После высылки 23 российских дипломатов из Великобритании ветераны Петрозаводска решили снести копию Биг-Бена, установленную на одной из главных площадей города.

Председатель Совета ветеранов Петрозаводска обратился в городскую мэрию с требованием снести копию Биг-Бена, установленную на площади Гагарина. Это мера будет реакцией на высылку российских дипломатов из Великобритании.

Как сообщает портал «Карелinform», ветераны считают, что Российской Федерации и её лидеру было нанесено публичное оскорбление, которое нельзя оставить без ответа.

Памятник можно будет вернуть на площадь только в том случае, если власти Великобритании принесут извинения, отмечают петрозаводские ветераны.

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