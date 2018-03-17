Ветераны Петрозаводска требуют снести копию Биг-Бена на главной площади города

Председатель Совета ветеранов Петрозаводска обратился в городскую мэрию с требованием снести копию Биг-Бена, установленную на площади Гагарина. Это мера будет реакцией на высылку российских дипломатов из Великобритании.



Как сообщает портал «Карелinform», ветераны считают, что Российской Федерации и её лидеру было нанесено публичное оскорбление, которое нельзя оставить без ответа.



Памятник можно будет вернуть на площадь только в том случае, если власти Великобритании принесут извинения, отмечают петрозаводские ветераны.