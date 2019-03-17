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В Первоуральске мужчина избил подростка за случайно брошенный снежок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Muzhchina izbil podrostka 1000x667

В Первоуральске мужчина избил подростка за случайно брошенный снежок

Сегодня, 11:00ОбществоФото: «Настоящий Первоуральск»/ vk.com/real_pvk
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