В Первоуральске мужчина избил подростка за случайно брошенный снежок
Сегодня, 11:00ОбществоФото: «Настоящий Первоуральск»/ vk.com/real_pvk
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Случайно брошенный снежок стал причиной конфликта между мужчиной и подростком в Первоуральске. В результате у подростка диагностированы ушибы лица, а личность мужчины устанавливает полиция.
13 марта в посёлке Прогресс под Первоуральском подростки играли в снежки. С их слов, один из снежков случайно попал в проходившего мимо мужчину. В ответ он трижды ударил одного из подростков по лицу. После инцидента медики диагностировали у школьника ушиб мягких тканей лица, сообщает Znak.com.
Личности участников конфликта установлены. Принято решение о заведении административного дела в отношении мужчины по факту причинения им побоев подростку,рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей