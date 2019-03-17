Жительница Камышлова зарезала собутыльника ножом во время пьяного застолья
Сегодня, 09:00ОбществоФото: sverdlovsk.sledcom.ru
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В отношении 36-летней жительницы Камышлова суд вынес обвинительный приговор, признав её виновной в убийстве. Женщина во время пьяных посиделок зарезала сожителя ножом.
Согласно материалам дела, 25 августа подсудимая и будущая жертва находились на квартире по улице Урицкого, где распивали спиртные напитки. В ходе пьяной ссоры женщина схватила нож и нанесла несколько ударов собутыльнику, от которых он скончался на месте.
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Свидетельские показания, судебно-медицинская и биологическая экспертизы, изучение доказательной базы позволили следствию установить вину подозреваемой. 14 марта суд признал её виновной и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
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