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Жительница Камышлова зарезала собутыльника ножом во время пьяного застолья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Камышлова зарезала собутыльника ножом во время пьяного застолья

Сегодня, 09:00ОбществоФото: sverdlovsk.sledcom.ru
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