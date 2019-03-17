Жительница Камышлова зарезала собутыльника ножом во время пьяного застолья

Согласно материалам дела, 25 августа подсудимая и будущая жертва находились на квартире по улице Урицкого, где распивали спиртные напитки. В ходе пьяной ссоры женщина схватила нож и нанесла несколько ударов собутыльнику, от которых он скончался на месте.