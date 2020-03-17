«Аэрофлот» закрывает офисы в связи с убытками из-за коронавируса
Сегодня, 09:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В связи с запретом полетов из-за коронавируса авиаперевозчики несут финансовые убытки, пишут «Новые Известия».
Сюжеты: Коронавирус
В России отменены рейсы в Европу, Китай, Иран, Южную Корею, также упал спрос на внутренние авиаперевозки. Например, «Аэрофлот» уже начинает закрывать часть офисов. В частности, закрываются офисы на улицах Петровка и Коровий вал в Москве. Сотрудникам компании предлагается уйти в отпуск. Часть сотрудников переведена на другие виды работ.
Потери для авиаперевозчиков в России из-за ограничений полетов в связи с пандемией оцениваются на текущий момент в 70-100 миллиардов рублей. Только на китайском направлении потеряно порядка 10 миллиардов рублей, «Аэрофлот» потерял шесть миллиардов рублей.
Напомним, в России до 1 мая закрыта граница для иностранных граждан. В стране сейчас зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом.
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