«Аэрофлот» закрывает офисы в связи с убытками из-за коронавируса

В России отменены рейсы в Европу, Китай, Иран, Южную Корею, также упал спрос на внутренние авиаперевозки. Например, «Аэрофлот» уже начинает закрывать часть офисов. В частности, закрываются офисы на улицах Петровка и Коровий вал в Москве. Сотрудникам компании предлагается уйти в отпуск. Часть сотрудников переведена на другие виды работ.

Потери для авиаперевозчиков в России из-за ограничений полетов в связи с пандемией оцениваются на текущий момент в 70-100 миллиардов рублей. Только на китайском направлении потеряно порядка 10 миллиардов рублей, «Аэрофлот» потерял шесть миллиардов рублей.