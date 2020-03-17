Благоустройство парка Победы в Нижнем Тагиле обойдётся в 38 миллионов рублей

Согласно документации закупки, планируется провести комплексное благоустройства «Парка Победы», где исполнитель должен облагородить аллеи, цветники и три площадки для отдыха, две из которых с беседкой. Для детей различных возрастов появится несколько игровых территорий, а для спортсменов — уличные тренажёры и зона воркаут. Также планом предусмотрена отдельная площадка для выгула собак. Благоустройство парка обойдётся в 37,9 миллиона рублей.

Кроме того, аукционом предусмотрено благоустройство спортплощадки в Девятом посёлке в границах улиц Салтыкова-Щедрина, Котовского и Калинина. На спортивной территории планируется отремонтировать площадки для отдыха и игр, зоны для силовых тренажёров и воркаута, мини-футбола и хоккея, а также баскетбола и волейбола. Кроме того, там появиться участок для настольного тенниса. На благоустройство спортплощадки выделено 15,9 миллиона рублей.

Срок окончания работ — до 15 октября. Ввод объектов в эксплуатацию планируется провести не позднее 1 ноября. Гарантийный срок работ — не менее двух лет.

Заявки на участие в аукционе подаются до 24 марта.