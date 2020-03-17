Благоустройство парка Победы в Нижнем Тагиле обойдётся в 38 миллионов рублей
«Служба заказчика городской хозяйства» разместила аукцион на поиск подрядчика для благоустройства общественных территорий в Дзержинском районе Нижнего Тагила в этом году. Общая сумма контракта — 53,8 миллиона рублей.
Согласно документации закупки, планируется провести комплексное благоустройства «Парка Победы», где исполнитель должен облагородить аллеи, цветники и три площадки для отдыха, две из которых с беседкой. Для детей различных возрастов появится несколько игровых территорий, а для спортсменов — уличные тренажёры и зона воркаут. Также планом предусмотрена отдельная площадка для выгула собак. Благоустройство парка обойдётся в 37,9 миллиона рублей.
Кроме того, аукционом предусмотрено благоустройство спортплощадки в Девятом посёлке в границах улиц Салтыкова-Щедрина, Котовского и Калинина. На спортивной территории планируется отремонтировать площадки для отдыха и игр, зоны для силовых тренажёров и воркаута, мини-футбола и хоккея, а также баскетбола и волейбола. Кроме того, там появиться участок для настольного тенниса. На благоустройство спортплощадки выделено 15,9 миллиона рублей.
Срок окончания работ — до 15 октября. Ввод объектов в эксплуатацию планируется провести не позднее 1 ноября. Гарантийный срок работ — не менее двух лет.
Заявки на участие в аукционе подаются до 24 марта.
Напомним, включение спортивной площадки на Девятом посёлке в список территорий для благоустройства произошло благодаря тагильчанину с ОВЗ Александру Коченкову. В начале июля 2019 года молодой человек записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить спортплощадку. На это откликнулся глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и территорию включили в программу благоустройства в 2020 году.