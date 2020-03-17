Депутат тагильской гордумы Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий

Заявление было написано 16 марта и будет рассмотрено 26 марта на очередном заседании депутатов. О причинах выхода из гордумы Обельчак не сообщил.

Он написал по собственному желанию. Это и есть основание. Больше никакие причины нам не интересны,сообщил TagilCity.ru спикер нижнетагильской думы Вадим Раудштейн.