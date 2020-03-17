Две девочки из Нижнего Тагила самостоятельно провели субботник на Вагонке
Сегодня, 15:26ОбществоФото: pixabay.com
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В выходные в Нижнем Тагиле в районе дома № 89 на Ленинградском проспекте две девочки самостоятельно устроили субботник.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Две маленькие активистки вышли во двор с большим мешком, в который складывали мусор.
Очевидец субботника Анна Овечкина рассказала TagilCity.ru, что восхищается девочками, что «такие малышки убирают мусор». Но при этом её возмутило, что они убирают за взрослыми.
Под этими окнами вечная свалка бутылок и прочего мусора. Справедливо ли, что дети убирают его? На мой взгляд, нет. Такое же отношение у меня к субботникам в школе — эту аллею каждую весну убирают школьники. Конечно, это часть воспитательного процесса, но почему дети должны убирать за результатами жизнедеятельности неблагополучных слоёв общества? сказала Анна.
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Видео: youtube.com
Девушка считает, что воспитывать надо взрослых, которые должны показывать пример своим детям.
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