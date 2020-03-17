Две девочки из Нижнего Тагила самостоятельно провели субботник на Вагонке

Очевидец субботника Анна Овечкина рассказала TagilCity.ru, что восхищается девочками, что «такие малышки убирают мусор». Но при этом её возмутило, что они убирают за взрослыми.

Под этими окнами вечная свалка бутылок и прочего мусора. Справедливо ли, что дети убирают его? На мой взгляд, нет. Такое же отношение у меня к субботникам в школе — эту аллею каждую весну убирают школьники. Конечно, это часть воспитательного процесса, но почему дети должны убирать за результатами жизнедеятельности неблагополучных слоёв общества? сказала Анна.