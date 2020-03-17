ЕВРАЗ планирует разместить в «Титановой долине» производство железнодорожных колес
Сегодня, 17:47ОбществоФото: пресс-служба ЕВРАЗ
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Особая экономическая зона «Титановая долина» в Верхней Салде станет площадкой ЕВРАЗа для производства железнодорожных колес, сообщает пресс-служба предприятия.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Строительством производства и его управлением будет заниматься ООО «Аллегро», которым ЕВРАЗ владеет совместно с ООО «Рейл Сервис» (имеет вагоноремонтные активы).
Строительство оценивается в 16 миллиардов рублей. Мощность нового цеха, который будет запущен в 2022 году, составит 200 тысяч железнодорожных колес в год. Кроме того, есть возможность увеличить ее до 300 тысяч.
По словaм вице-президeнта ЕВРАЗа, руковoдителя дивизиoна «Урал» Дениса Новoженова, прoизводство ж/д кoлес считается перспективным. В связи с этим возведение нового цеха позволит предприятию увеличивать объемы выпускаемой продукции.
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