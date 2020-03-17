Губернатор Ростовской области взял под личный контроль нацпроекты в регионе
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что лично контролирует ход реализации национальных проектов. Кроме того, он обещал учитывать мнение населения во время оценки проведенной работы.
Сегодня одним из приоритетных направлений для развития региона является поддержка семей с детьми. На сегодняшний день правительство Ростовской области выделяет микроавтобусы для семей, где имеется восемь и более несовершеннолетних детей. Семьям с тремя и более детьми выделяют земельные участки для строительства дома. По словам губернатора, в регионе есть вся необходимая инфраструктура и средства для реализации нацпроектов.
Он добавил, что газификация в регионе будет закончена на пять лет раньше планируемого срока. Всего начиная с 2015 года в регионе проложили более 5,5 тысячи километров газовых сетей и подключили более 70 тысяч домов и зданий. На данный момент проект по газификации в регионе выполнен на 88%. Планируется также реконструкция 1,5 тысячи объектов недвижимости, на которые реализуют почти 20 миллиардов рублей, сообщает rostovgazeta.ru.
Также губернатор отметил, что на Малиновского в 2021 году завершатся работы по реконструкции путепровода. Он отметил, что работы идут в соответствии со сроками и переносить сдачу не планируется. Также губернатор пообещал лично проконтролировать ход работ. Новый путепровод будет 1,5 километра в длину, а также иметь шесть полос. Согласно нормам его строительство должно было занять три года, но по распоряжению Голубева этот срок сократили. Губернатор добавил, что путепровод будет сдан в следующем году. Он заверил, что сжатые сроки работы никак не отразятся на качестве и безопасности дороги, так как она крайне важна для жителей.
Ко всему прочему в этом году должны завершиться работы по капитальному ремонту волгодонской трассы на отрезке от Константиновска до Семикаракорска. Голубев подчеркнул загруженность дороги и добавил, что сегодня ею пользуется население из ближайших восьми муниципалитетов. Он обещал лично контролировать ход ремонта 60 километров дороги.
Губернатор также заявил, что оценку реализации нацпроектов должны давать сами люди. По его словам, население должно видеть результаты работ уже сегодня. Кроме этого, он подчеркнул, что к критике народа также необходимо прислушиваться.