Губернатор Ростовской области взял под личный контроль нацпроекты в регионе

Сегодня одним из приоритетных направлений для развития региона является поддержка семей с детьми. На сегодняшний день правительство Ростовской области выделяет микроавтобусы для семей, где имеется восемь и более несовершеннолетних детей. Семьям с тремя и более детьми выделяют земельные участки для строительства дома. По словам губернатора, в регионе есть вся необходимая инфраструктура и средства для реализации нацпроектов.

Он добавил, что газификация в регионе будет закончена на пять лет раньше планируемого срока. Всего начиная с 2015 года в регионе проложили более 5,5 тысячи километров газовых сетей и подключили более 70 тысяч домов и зданий. На данный момент проект по газификации в регионе выполнен на 88%. Планируется также реконструкция 1,5 тысячи объектов недвижимости, на которые реализуют почти 20 миллиардов рублей, сообщает rostovgazeta.ru.

Также губернатор отметил, что на Малиновского в 2021 году завершатся работы по реконструкции путепровода. Он отметил, что работы идут в соответствии со сроками и переносить сдачу не планируется. Также губернатор пообещал лично проконтролировать ход работ. Новый путепровод будет 1,5 километра в длину, а также иметь шесть полос. Согласно нормам его строительство должно было занять три года, но по распоряжению Голубева этот срок сократили. Губернатор добавил, что путепровод будет сдан в следующем году. Он заверил, что сжатые сроки работы никак не отразятся на качестве и безопасности дороги, так как она крайне важна для жителей.

Ко всему прочему в этом году должны завершиться работы по капитальному ремонту волгодонской трассы на отрезке от Константиновска до Семикаракорска. Голубев подчеркнул загруженность дороги и добавил, что сегодня ею пользуется население из ближайших восьми муниципалитетов. Он обещал лично контролировать ход ремонта 60 километров дороги.