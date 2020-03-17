Маски и отмена мероприятий. Тагильский музей ИЗО ввел ограничения из-за коронавируса

Мероприятия для взрослых будут проведены по графику, но музей просит ограничить доступ на них детей. Экскурсии будут проводиться для групп не более 30 человек и при условии нахождения посетителей и экскурсоводов в медицинских масках. Мастер-классы будут проходить для групп не более восьми человек.