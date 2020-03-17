Маски и отмена мероприятий. Тагильский музей ИЗО ввел ограничения из-за коронавируса
В Нижнем Тагиле музей ИЗО из-за коронавируса вводит ограничение на проведение массовых мероприятий.
В частности, открытие выставки «Трогать разрешается» переносится на неопределенный срок. Также переносятся все детские мероприятия, запланированные на ближайшее время.
Мероприятия для взрослых будут проведены по графику, но музей просит ограничить доступ на них детей. Экскурсии будут проводиться для групп не более 30 человек и при условии нахождения посетителей и экскурсоводов в медицинских масках. Мастер-классы будут проходить для групп не более восьми человек.
Отдельно подчеркивается, что клубы детского творчества будут работать по расписанию. Посещение их детьми — на усмотрение родителей.
Напомним, в связи с коронавирусом в Свердловской области отменено проведение массовых мероприятий, а также часть учебных заведений переведена на дистанционную работу.