«Россети» закончат принимать заявки на Олимпиаду школьников 20 марта

Как передают «Новые известия», в текущем году с 21 по 22 марта отборочные этапы будут проходить в удаленном режиме в 73 российских городах. Для участия в олимпиаде нужно пройти регистрацию на интернет-ресурсе olimpiadarosseti.ru.

Ученики, которые смогут набрать наибольшее число баллов, решая задачи по физике, математике и информатике, станут участниками второго тура. На этом этапе детям нужно будет показать свои креативные способности, а также умение применять свои знания в сфере электроэнергетики. Отмечается, что и второй тур олимпиады будет проходить удаленно.

«Для постоянного совершенствования и повышения эффективности уже сегодня требуется подумать о подготовке молодых кадров. В организуемой нами олимпиаде ежегодно принимают участие все больше школьников. И в этом конкурсе проигравших не бывает. Каждый, кто решил участвовать, приобретает хороший опыт, который поможет ему в будущей работе. Призываю всех ничего не бояться и подать заявку на участие в олимпиаде «Россетей», — заявил руководитель холдинга Павел Ливинский.

Те, кто одержит победу на мероприятии, а также займет призовые места, смогут стать участниками энергетической проектной смены «Россетей». Она проводится на площадке детского центра «Орленок». Также у победителей и призеров будет приоритетное право на обучение по профильным направлениям в вузах — партнерах энергохолдинга.