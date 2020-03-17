Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за эпидемии
Сегодня, 10:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Онлайн-кинотеатры в России из-за распространения коронавируса готовы предоставить бесплатный доступ к медиатекам, сообщает РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
К акции присоединились кинотеатры Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD». Okko запустил чат-бота для тех, кто находится дома из-за пандемии. Пользователям предоставляется бесплатная подписка на 14 дней. Ivi проводит акцию, по которой за один рубль можно оформить подписку на несколько месяцев. Сервис «КиноПоиск HD» открыл доступ всем пользователям до конца апреля.
Напомним, в России ограничено проведение массовых мероприятий. В некоторых регионах вузы и школы перешли на дистанционное обучение. Сейчас в России официально подтверждены 93 случая заболевания коронавирусом.
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