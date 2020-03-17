Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за эпидемии

К акции присоединились кинотеатры Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD». Okko запустил чат-бота для тех, кто находится дома из-за пандемии. Пользователям предоставляется бесплатная подписка на 14 дней. Ivi проводит акцию, по которой за один рубль можно оформить подписку на несколько месяцев. Сервис «КиноПоиск HD» открыл доступ всем пользователям до конца апреля.