Сбербанк привлек к работе с бумагами осужденных

Сбербанк совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) запустил пилотный проект, в котором привлекает осужденных на исправительные работы людей к работе с документами. В компании отмечают, что так планируют улучшить условия труда для осужденных.
Как сообщает РБК, первое тестирование проекта состоялось в Новосибирске. К работам в Сбербанке планируют привлекать людей, которые демонстрируют хорошее поведение, а также могут свободно ходить по городу, но живут в специально отведенных для них центрах.
Граждане трудятся на территории специализированного офиса. У них отсутствует доступ в Интернет. Основная их работа заключается в переводе рукописного текста в электронные документы. Клиенты Сбербанка могут не беспокоиться о своей безопасности, так как вся информация обезличена, номера счетов и карт отсутствуют.
Работа оплачивается согласно минимальному размеру оплаты труда. Также существуют премии.
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов добавил, что в компании заботятся о социальных проектах. В компании таким образом решили побороться с проблемой работы осужденных. Он добавил, что в Сбербанке ориентируются на честный труд, поэтому дают возможность людям зарабатывать и получать деньги.
Осужденных для участия в проекте отбирают во ФСИН. После этого их кандидатуру оценивают сотрудники Сбербанка.
На данный момент в стране работает 15 исправительных колоний, а также 67 изолированных участков. Всего за первое полугодие прошлого года к исправительным работам приговорили 24 тысячи россиян.
В Сбербанке выражают надежду на то, что проект будет позитивно воспринят со стороны бизнес-сообщества, а также общественности.