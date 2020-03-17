Си Цзиньпин о борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин начиная с первых дней стал координировать борьбу с новой инфекцией. С его слов, китайский народ ожесточенно сопротивляется эпидемии, а безопасность и здоровье людей стоят на первом месте. Глава Китая распорядился акцентировать внимание на вспышке пневмонии в Ухани и других городах провинции Хубэй. Вместе с тем он рекомендовал приложить максимум усилий для мониторинга заболевания.

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Muksun пишет, что, согласно имеющейся информации, 23 января в Ухани временно заморозили движение общественного транспорта. Для остановки распространения эпидемии в стране более сорока двух тысяч медработников со всего Китая направили в Ухань. По словам председателя, противоэпидемический контроль на уровне микрорайонов является основанием для дальнейшей борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что за десять дней в стране построили больницу "Хошэньшань", ввели в эксплуатацию шестнадцать больниц на тринадцать тысяч четыреста койко-мест.

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С конца января эпидситуация в Ухани и других городах провинции Хубэй резко осложнилась. Со слов китайского лидера, Ухань является ключом к победе в борьбе с коронавирусом. Если победит Ухань, то победит вся страна.

Со слов Си Цзиньпина, в феврале предпринятые меры продемонстрировали первые позитивные результаты: из одного из временных госпиталей была выписана первая группа пациентов. Отмечается, что к пятому марта количество вылечившихся преодолело порог в пятьдесят тысяч человек.

Со слов гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, действия руководства страны действительно обеспечили сдерживание коронавируса в других государствах.

Отмечается, что из-за вспышки коронавируса кадровых работников во многих регионах Китая привлекли к ответственности за неисполнение своих должностных обязанностей.

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Председатель КНР, несмотря на коронавирус, выступил с требованием о ликвидации нищеты в стране к концу года. Си Цзиньпин подчеркнул, что выведение из-за черты бедности всего населения китайских деревень в соответствии с установленными стандартами в этом году должно быть выполнено в строго определенные сроки.