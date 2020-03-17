«Только дустом не травили». Коляда высказался о закрытии театров в Екатеринбурге
Екатеринбургский драматург Николай Коляда выразил недовольство касательно закрытия некоторых театров из-за эпидемии коронавируса.
На своей странице в соцсети Коляда отметил, что даже в блокадном Ленинграде театры работали.
Где главные воры, где главные разносчики болезни? В театре, а где еще? Конечно! Закрыть их всех на хрен. Только дустом пока нас не травили. Но всё впереди, думаю. А может, поискали бы этот короновирус в кошельках миллиардеров, на фондовых и биржевых рынках?пишет драматург.
Также Коляда поинтересовался, зачем работает метро, отметив, что в Москве метрополитен посещают больше людей, чем любой театр. Все происходящее Коляда назвал «поразительной аферой».
Напомним, из-за коронавируса в России отменены массовые мероприятия, часть образовательных учреждений переведена на дистанционное обучение. По последним данным в стране зафиксировано 93 случая коронавируса.