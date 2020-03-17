«Только дустом не травили». Коляда высказался о закрытии театров в Екатеринбурге

Где главные воры, где главные разносчики болезни? В театре, а где еще? Конечно! Закрыть их всех на хрен. Только дустом пока нас не травили. Но всё впереди, думаю. А может, поискали бы этот короновирус в кошельках миллиардеров, на фондовых и биржевых рынках?пишет драматург.