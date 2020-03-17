Трудовые мигранты пожаловались на уральскую компанию «Форэс» депутату

По ее словам, к ней обратились два трудовых мигранта из Киргизии, которые работали на заводе с декабря 2019 года. Она пыталась помочь мужчинам получить деньги, которые им не были заплачены при увольнении. В результате было выявлено несколько нечестных схем.

Один из обратившихся сотрудников, Эрмек Шадыканов, при увольнении должен был получить 30 тысяч рублей, но ему было выплачено только 3700 за 12 смен. В месяце 14 смен. Его другу было выплачено 12 тысяч рублей вместо 42. При проверке документов выяснилось, что руководитель компании Сергей Шмотьев в договоре указывает ставку в 42 рубля в час, а остальная зарплата — это надбавки и премии. Соответственно, при увольнении выплачивается минимальная зарлата.

По закону не подкопаешься, а по-существу издевательство, пишет Крылова.

Кроме того, Шадыканов получил производственную травму, но руководство уговорило его сказать медикам, что он получил ее дома. По мнению Крыловой, сделано это для того, чтобы не выплачивать компенсацию.

Еще один обман касается проживания мигрантов. Им было обещано бесплатное общежитие и питание. Однако каждый месяц из зарплаты у них на эти цели вычиталось по пять тысяч рублей. Кроме того, с Шадыканова было удержано 1250 рублей за спецодежду.

Юристы составили жалобу в надзорные органы.