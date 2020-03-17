В Екатеринбурге доставщик «Яндекс.Еды» складывал еду с помойки в сумку для заказов

По словам автора видео, в эти мусорные контейнеры часто выкидывают просроченные продукты из близлежащей «Монетки».

В комментариях под публикацией представители «Яндекс.Еды» просят автора ролика указать время и место произошедшего для дальнейшей беседы с курьером.