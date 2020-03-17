В Екатеринбурге доставщик «Яндекс.Еды» складывал еду с помойки в сумку для заказов
Сегодня, 19:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Екатеринбурга снял видео, где курьер из «Яндекс.Еды» рылся на помойке рядом с продуктовым магазином и складывал оттуда еду в сумку для заказов. Ролик размещен в группе «Черный список Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Сюжеты: Екатеринбург
По словам автора видео, в эти мусорные контейнеры часто выкидывают просроченные продукты из близлежащей «Монетки».
В комментариях под публикацией представители «Яндекс.Еды» просят автора ролика указать время и место произошедшего для дальнейшей беседы с курьером.
Видео
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Видео: «Черный список Екатеринбург»
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