В Екатеринбурге суд изменил меру пресечения для айтишника Литреева на домашний арест
Сегодня, 21:37ОбществоФото: pixabay.com
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Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения для создателя приложения «Красная кнопка» и основателя компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» Александра Литреева, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу суда.
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Александру Литрееву изменили меру пресечения на домашний арест. Под ним он пробудет до 22 апреля включительно.
Литреев был арестован в феврале 2020 года. Он подозревается в приобретении наркотика экстази. Свою вину он признал. По информации СМИ, во время задержания у Литреева были обнаружены две таблетки MDMA. Ранее суд отправил подозреваемого в СИЗО до 23 марта.
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