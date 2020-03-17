В Екатеринбурге суд изменил меру пресечения для айтишника Литреева на домашний арест

Литреев был арестован в феврале 2020 года. Он подозревается в приобретении наркотика экстази. Свою вину он признал. По информации СМИ, во время задержания у Литреева были обнаружены две таблетки MDMA. Ранее суд отправил подозреваемого в СИЗО до 23 марта.