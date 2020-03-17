В МФЦ Нижнего Тагила открылась приемная Общероссийского народного фронта
В Нижнем Тагиле в МФЦ по адресу улица Космонавтов, 45 открылось окно общественной приемной ОНФ, сообщает пресс-служба мэрии.
Через приемную граждане смогут направить обращения в семь министерств, а также в департамент по труду и занятости. Тагильчане смогут обращаться в приемную по вопросам проблем ЖКХ, медобслуживанию или качеству образовательных услуг. Специалист, работающий в окне, даст рекомендации по правильному составлению обращения, расскажет, как сделать запрос или написать заявление. Дополнительных документов при этом не потребуется. Специалист попросит только согласие на обработку персональных данных и номер телефона. Ответ по обращению заявитель получит в течение 30 дней.
Сотрудничество с МФЦ начато в рамках проекта Народного фронта «Прямая Линия. Продолжение». Кроме того, для граждан разработано приложение для мобильных телефонов «ОНФ. Помощь».
Приемная ОНФ будет работать в МФЦ на улице Космонавтов, 45 с 8.00 до 20.00.