В МФЦ Нижнего Тагила открылась приемная Общероссийского народного фронта

Через приемную граждане смогут направить обращения в семь министерств, а также в департамент по труду и занятости. Тагильчане смогут обращаться в приемную по вопросам проблем ЖКХ, медобслуживанию или качеству образовательных услуг. Специалист, работающий в окне, даст рекомендации по правильному составлению обращения, расскажет, как сделать запрос или написать заявление. Дополнительных документов при этом не потребуется. Специалист попросит только согласие на обработку персональных данных и номер телефона. Ответ по обращению заявитель получит в течение 30 дней.