В Нижнем Тагиле ищут родственников солдата, погибшего в годы ВОВ в Ростовской области

Михаил Алексеевич Колчин погиб в годы Великой Отечественной войны во время освобождения станицы Орловская Ростовской области.

Если у вас есть информация о родственниках Михаила Колчина, свяжитесь с директором ГБОУ РО «Орловский казачий кадетский корпус» И.В. Волковым по телефону: 8 (86375)33-6-61 или по электронной почте: orlovsk.kkk@yandex.ru.