В Нижнем Тагиле ищут родственников солдата, погибшего в годы ВОВ в Ростовской области
Сегодня, 20:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле ищут родственников погибшего воина-тагильчанина Михаила Колчина, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Михаил Алексеевич Колчин погиб в годы Великой Отечественной войны во время освобождения станицы Орловская Ростовской области.
По информации Орловского казачьего кадетского корпуса, тагильчанин был призван Нижнетагильским райвоенкоматом, являлся красноармейцем, стрелком 123 стрелковой дивизии.
Если у вас есть информация о родственниках Михаила Колчина, свяжитесь с директором ГБОУ РО «Орловский казачий кадетский корпус» И.В. Волковым по телефону: 8 (86375)33-6-61 или по электронной почте: orlovsk.kkk@yandex.ru.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей