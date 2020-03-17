В Нижнем Тагиле к экс-депутату гордумы Андрею Муриновичу подан иск о банкротстве
В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от компании из Нижнего Тагила ООО «Юнитрейд», которая требует признать бывшего депутата гордумы Андрея Муриновича банкротом, пишет АН «Между строк».
Первое судебное заседание состоится 18 марта. В исковом заявлении «Юнитрейд» просит суд признать Муриновича банкротом и ввести процедуру реализации его имущества, чтобы покрыть долг перед компанией в размере 2,3 миллионов рублей. При этом ООО «Юнитрейд» само числится в федеральном реестре сведений о банкротстве с 2018 года.
По словам Муриновича, компания должна ему около 6 миллионов рублей невыплаченного кредита. Изначально «Юнитрейд» начал отдавать его частями, но конкурсный управляющий посчитал, что компания не имела на это право, так как у нее имелись долги и перед другими кредиторами.
Я, пo егo мнению, дoлжен вернуть эти деньги oбратно предприятию. А мне пoзже уже вернут все дeньги. Но на сегoдняшний день я глaвный кредитoр этой кoмпании, 75% гoлосов у меня. В общeм, юристы там «закусились» между сoбой, а я, как всeгда, оказался между двух огней,объяснил ситуацию Муринович.