В Нижнем Тагиле к экс-депутату гордумы Андрею Муриновичу подан иск о банкротстве

Первое судебное заседание состоится 18 марта. В исковом заявлении «Юнитрейд» просит суд признать Муриновича банкротом и ввести процедуру реализации его имущества, чтобы покрыть долг перед компанией в размере 2,3 миллионов рублей. При этом ООО «Юнитрейд» само числится в федеральном реестре сведений о банкротстве с 2018 года.

По словам Муриновича, компания должна ему около 6 миллионов рублей невыплаченного кредита. Изначально «Юнитрейд» начал отдавать его частями, но конкурсный управляющий посчитал, что компания не имела на это право, так как у нее имелись долги и перед другими кредиторами.