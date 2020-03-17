В Нижнем Тагиле обустроят «зеленую» зону на улице Космонавтов

Жители дома на улице Космонавтов в феврале 2020 года обратились к главе города с вопросом о восстановлении «зеленой» зоны возле дома. Ранее была проведена реконструкция улиц Грибоедова — Победы — Космонавтов — М. Горького — Быкова, после которой тагильчане пожаловались на пыль и шум.