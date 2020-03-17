В Нижнем Тагиле обустроят «зеленую» зону на улице Космонавтов
Сегодня, 19:13ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев дал поручение обустроить зону возле дома № 10 на улице Космонавтов, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Жители дома на улице Космонавтов в феврале 2020 года обратились к главе города с вопросом о восстановлении «зеленой» зоны возле дома. Ранее была проведена реконструкция улиц Грибоедова — Победы — Космонавтов — М. Горького — Быкова, после которой тагильчане пожаловались на пыль и шум.
Подготовкой проекта по озеленению займется МУП «Тагилгражданпроект». Помимо зеленых насаждений на территории появятся скамейки, будет засеян газон, площадку отгородят, чтобы водители не парковали автомобили в зеленой зоне.
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Также Владислав Пинаев в ходе объезда Ленинского района оценил состояние дорог, а также качество уборки снега и мусора.
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