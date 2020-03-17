В Нижний Тагил из-за коронавируса не приедут Ани Лорак и театр из Новоуральска
Сегодня, 19:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из-за коронавируса в Нижнем Тагиле отменили концерт Ани Лорак. Об этом певица написала в Instagram.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Помимо Нижнего Тагила в марте Лорак должна была выступить в Перми, Ижевске, Нижнекамске, Казани и Нижнем Новгороде. Артистка написала, что все мартовские концерты будут отменены.
Также в городе отменили спектакль «12 стульев» новоуральского театра и «Шоу под дождём».
Тагильчане могут вернуть деньги за билеты по месту их приобретения.
Напомним, с 16 марта в Нижнем Тагиле действует распоряжение об ограничении массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции.
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