В Нижний Тагил из-за коронавируса не приедут Ани Лорак и театр из Новоуральска

Помимо Нижнего Тагила в марте Лорак должна была выступить в Перми, Ижевске, Нижнекамске, Казани и Нижнем Новгороде. Артистка написала, что все мартовские концерты будут отменены.

Также в городе отменили спектакль «12 стульев» новоуральского театра и «Шоу под дождём».

Тагильчане могут вернуть деньги за билеты по месту их приобретения.