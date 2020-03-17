В СИЗО-3 Нижнего Тагила представили нового начальника

До этого Кадомцев занимал пост начальника СИЗО-4 в Нижнем Тагиле (с 2017 года).

Кадомцев родился 11 сентября 1981 года в Челябинской области. В 2012 году окончил университет. Службу в УИС начал в 2011 году в СИЗО № 1 ГУИН МЮ РФ с должности стажёра младшего инспектора отдела режима и охраны.