В СИЗО-3 Нижнего Тагила представили нового начальника

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В следственном изоляторе № 3 в Нижнем Тагиле — новый начальник. На должность назначен подполковник Михаил Кадомцев, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
До этого Кадомцев занимал пост начальника СИЗО-4 в Нижнем Тагиле (с 2017 года).
Кадомцев родился 11 сентября 1981 года в Челябинской области. В 2012 году окончил университет. Службу в УИС начал в 2011 году в СИЗО № 1 ГУИН МЮ РФ с должности стажёра младшего инспектора отдела режима и охраны.
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