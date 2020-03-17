В Свердловской области хотят запретить групповые поездки детей из-за коронавируса
Сегодня, 22:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Власти Свердловской области обсуждают вопрос о том, чтобы ввести запрет на групповые поездки детей в период каникул в качестве защитной меры от коронавируса, сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Коронавирус
Предполагается, что введено ограничение будет во время весенних каникул. Оно будет касаться не только выезда групп за пределы области, но и передвижений внутри нее.
Напомним, что для предупреждения распространения коронавируса были отменены международные и внутрироссийские спортивные соревнования. По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев случаев заражения. Один из случаев зарегистрирован в Екатеринбурге.
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