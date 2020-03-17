В Свердловской области на коронавирусе пытаются «заработать» интернет-мошенники

Жители разных регионов России получают на электронную почту сообщения якобы от ВОЗ с рекомендациями касательно коронавируса. Для получения подробной информации пользователю нужно перейти по ссылке. Пользователь сети попадает на фишинговый сайт и получает предложение предоставить личные данные, которыми впоследствии по своему усмотрению могут распорядиться злоумышленники.