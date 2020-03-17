В Свердловской области на коронавирусе пытаются «заработать» интернет-мошенники
Сегодня, 08:55ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Кибер-мошенники активизировались в России на фоне ситуации с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константина Игнатьева.
Сюжеты: Коронавирус
Жители разных регионов России получают на электронную почту сообщения якобы от ВОЗ с рекомендациями касательно коронавируса. Для получения подробной информации пользователю нужно перейти по ссылке. Пользователь сети попадает на фишинговый сайт и получает предложение предоставить личные данные, которыми впоследствии по своему усмотрению могут распорядиться злоумышленники.
Отметим, в настоящий момент в России зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусом, всего в мире более 170 тысяч зараженных.
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