Больные раком крови смогут получить поддержку от равного консультанта в Нижнем Тагиле

Движение подразумевает, что люди со своим уникальным опытом жизни с диагнозом проходят специальное обучение, а затем оказывают консультативную помощь пациентам, которые только столкнулись с заболеванием, а также их родственникам. Как рассказала TagilCity.ru Кристина Хребтова, человек может получить проверенную и достоверную информацию о своём заболевании простым, немедицинским языком.
Вопросов обычно миллион, когда сталкиваешься с диагнозом. И даже то, что человек видит выжившего — это уже большой плюс, то есть дает надежду на то, что все будет в порядке,сказала Кристина Хребтова.
Кристина прошла обучение на курсах «Равный консультант» и «Ведущий группы взаимопомощи», где собравшиеся вместе люди делятся эмоциями, которые пережили, осознают их и принимают. Женщина уже начала работать в этом направлении — провела онлайн консультации для семи человек, столкнувшихся с диагнозом онкология.
В настоящее время Кристине хотелось бы наладить связь с больницами, чтобы они направляли пациентов за поддержкой к равным консультантам. По ее словам, если больницы начнут сотрудничать, это будет преимуществом для всех.
У врача 12 минут на прием, и это не эмоциональная поддержка, это медлогистика. То есть все, что для врача ясно и понятно, для пациента, особенно когда говорят, у тебя рак, это может быть вообще квестом невыполнимым, поделилась мнением Кристина Хребтова.
Когда врач отправляет пациента к равному консультанту — это эмоциональная поддержка, человек видит выжившего и понимает, что он не один, что ему есть куда обратиться, как рассказала TagilCity.ru тагильчанка.
Равная помощь — это информационная, эмоциональная, практическая и другая помощь, которая оказывается бесплатно и конфиденциально.