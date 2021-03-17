Больные раком крови смогут получить поддержку от равного консультанта в Нижнем Тагиле

Благотворительный фонд борьбы с лейкемией запустил проект по равному консультированию. Помощников пациентам готовят по всей стране. Тагильчанка Кристина Хребтова, пережившая трансплантацию костного мозга, прошла специальное обучение и уже поддерживает онкогематологических больных и их родственников.

Движение подразумевает, что люди со своим уникальным опытом жизни с диагнозом проходят специальное обучение, а затем оказывают консультативную помощь пациентам, которые только столкнулись с заболеванием, а также их родственникам. Как рассказала TagilCity.ru Кристина Хребтова, человек может получить проверенную и достоверную информацию о своём заболевании простым, немедицинским языком. Вопросов обычно миллион, когда сталкиваешься с диагнозом. И даже то, что человек видит выжившего — это уже большой плюс, то есть дает надежду на то, что все будет в порядке,сказала Кристина Хребтова. Кристина прошла обучение на курсах «Равный консультант» и «Ведущий группы взаимопомощи», где собравшиеся вместе люди делятся эмоциями, которые пережили, осознают их и принимают. Женщина уже начала работать в этом направлении — провела онлайн консультации для семи человек, столкнувшихся с диагнозом онкология. В настоящее время Кристине хотелось бы наладить связь с больницами, чтобы они направляли пациентов за поддержкой к равным консультантам. По ее словам, если больницы начнут сотрудничать, это будет преимуществом для всех. У врача 12 минут на прием, и это не эмоциональная поддержка, это медлогистика. То есть все, что для врача ясно и понятно, для пациента, особенно когда говорят, у тебя рак, это может быть вообще квестом невыполнимым, поделилась мнением Кристина Хребтова. Когда врач отправляет пациента к равному консультанту — это эмоциональная поддержка, человек видит выжившего и понимает, что он не один, что ему есть куда обратиться, как рассказала TagilCity.ru тагильчанка. Равная помощь — это информационная, эмоциональная, практическая и другая помощь, которая оказывается бесплатно и конфиденциально.

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