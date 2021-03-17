«Достучаться до сердец ребят»: встреча людей с ОВЗ и студентов прошла в Нижнем Тагиле

«Достучаться до сердец ребят»: встреча людей с ОВЗ и студентов прошла в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:35ОбществоОльга ДайбоваФото: pixabay.com
Встреча «Диалог на равных» в онлайн-формате объединила людей с ограниченными возможностями здоровья и студентов пединститута Нижнего Тагила. Молодежь услышала истории жизни людей с инвалидностью и задала им вопросы.

Спикеры с ОВЗ Максим Зяблицев, Кристина Хребтова и Анастасия Ленькова провели урок дружбы и доброты, аудиторией которого стали студенты разных специальностей НТГСПИ (филиал РГППУ). Приглашенные гости рассказали о себе, как получилось, что они столкнулись с инвалидностью, и как особенности здоровья повлияли на их ценности и взгляды на жизнь.

Анастасия Ленькова рассказала студентам, что заболела в детстве, когда училась в школе. Девушке было сложно пережить ситуацию, так как школьники воспринимали ее не самым лучшим образом, и ей пришлось перейти на домашнее обучение. Сейчас Анастасия старается объяснить молодому поколению, что люди с инвалидностью, так же как и здоровые, живут, радуются жизни, учатся, создают семьи, путешествуют.

Мне важно детям донести, что люди с ограниченными возможностями такие же люди, и с ними также важно дружить, поделилась Анастасия Ленькова.

Кристина Хребтова поговорила со студентами о том, как ей удалось справиться с диагнозом и почему она сейчас занимается общественными делами. Кристину порадовало, что эта тема вызвала живой интерес у молодежи.

Рассказала им про донорство костного мозга. Даже одна девочка откликнулась, сказала, что пойдет сдавать, сообщила Кристина Хребтова.

Руководитель «Инклюзивного общества: Новая реальность» Максим Зяблицев сказал TagilCity.ru, что на онлайн уроке был рад поделиться частью себя. Максим отметил, что студенты внимательно слушали истории особенных людей и задавали осознанные и глубокие вопросы, среди которых узнавали, как мотивировать себя, как поддержать близкого человека, получившего инвалидность, и что помогает в стрессовых ситуациях.

Благо, ребят было немного и случилась теплая атмосфера, благодаря которой диалог состоялся, это и была основная цель — достучаться до сердец ребят, сказал Максим Зяблицев.

Спикеры с особенностями здоровья получили от студентов активный отклик и поняли, что не зря еще два года назад затеяли проводить уроки дружбы и доброты.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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