Коррупция в ДЭУ и избитый вагоновожатый. Итоги дня в Свердловской области

Тагильский предприниматель Лев Мордвов просит суд признать его банкротом. У бизнесмена семь текущих производств на общую сумму более 17 миллионов рублей. Заявление о признании должника банкротом было принято в декабре 2020 года. Больше всего, а именно 16 миллионов рублей, тагильчанин должен выплатить за аренду помещения ООО «Продальянс». Мордвов более 25 лет владел пиццерией на улице Первомайская у цирка. Также бизнесмен задолжал МУП «Нижнетагильские тепловые сети», администрации Нижнего Тагила, по налогам и сборам и кредиту. Лев Мордвов был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 1996 года. Причиной неплатежеспособности послужила пандемия коронавируса, из-за чего товарооборот снизился более чем в четыре раза. До апреля 2020 года у Мордвова в Нижнем Тагиле было две пиццерии, два кафе и пять буфетов в торговых и спортивных центрах города. Сейчас он является пенсионером и получает пенсию по старости в сумме 16,6 тысячи рублей. В отношении бизнесмена вводится процедура реструктуризации долгов. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 15 июля 2021.