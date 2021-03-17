На капитальный ремонт Нижнесалдинского гидроузла потрятят 90,5 миллиона рублей

Капитальный ремонт будет проводиться по программе «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года». Часть денежных средств будет привлечена из казны округа Нижняя Салда, остальные будут выделены из бюджета Свердловской области.