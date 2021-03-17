На капитальный ремонт Нижнесалдинского гидроузла потрятят 90,5 миллиона рублей

На капитальный ремонт Нижнесалдинского гидроузла потрятят 90,5 миллиона рублей

Сегодня, 15:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Объявлен конкурс на ремонт гидроузла в Нижней Салде. Начальная сумма контракта составит 90,5 миллиона рублей.

Согласно контракту, победивший подрядчик будет обязан провести ремонт гидротехнического сооружения на реке Салда. В том числе провести работы по:

  • ремонт водосброса;
  • организации строительства;
  • ремонту ледовозащитного устройства;
  • ремонту плотины;
  • ремонту внутреннего и наружного электроосвещения и электрооборудования;
  • демонтажу.

Кроме того, исполнитель обязуется провести лабораторные и инструментальные исследования с составлением отчетов о соответствии требованиям нормативной документации.

Капитальный ремонт будет проводиться по программе «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2024 года». Часть денежных средств будет привлечена из казны округа Нижняя Салда, остальные будут выделены из бюджета Свердловской области.

Заявки на конкурс принимаются до 29 марта 2021 года. Выполнить обязательства подрядчик обязан к 30 ноября 2021 года. На выполненные работы исполнитель обязан предоставить гарантию в пять лет.

Напомним, 17 февраля стало известно, что Авроринская плотина на реке Исток в поселке Черноисточинск будет отремонтирована. На проект потратят 3,3 миллиона рублей. Для сметы капремонта гидротехнического сооружения администрация Горноуральского городского округа ищет проектировщика.

Сюжеты:
ЭксклюзивВерхняя и Нижняя Салда
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