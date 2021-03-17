На питание в детских садах Нижнего Тагила потратят почти миллион рублей

Две закупки со стартовой ценой на сумму более 985 тысяч рублей были размещены на портале госзакупок. Средства будут потрачены на организацию питания детских садов.
Согласно договору, победитель конкурса обязуется предоставить питание на 2021–2023 годы в детских дошкольных образовательных учреждениях.
Стартовая цена на питание составит:
Тендеры разбиты на два, «Детство» вынесено в отдельный конкурс. По нему срок принятия заявок завершится 1 апреля, по остальным учреждениям — 6 апреля 2021 года.
Исполнитель обязуется оказать услугу по предоставлению горячего питания в структурных подразделениях детских садов. Нуждающимся в диетическом и лечебном питании будет организовано отдельное меню. Подрядчику в безвозмездное пользование будут предоставлены пищеблоки, бытовые и складские помещение, оборудованные всем необходимым.
Заказчик предоставит победителю конкурса снабжение моющими средствами, посудой, дезинфицирующими препаратами и другим инвентарем. Кроме того, будут выделены чистые транспортные средства для перевозки продуктов.
Охрана, содержание помещений, вывоз мусора и отходов, а также мытье посуды также будет обеспечиваться садиками.
Напомним, на питание объединений детских садов «Радость» в Нижнем Тагиле потратят 556 миллионов рублей. Услуга будет предоставляться победителем конкурса до конца 2023 года.