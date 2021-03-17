Отказаться от выезда за рубеж советуют власти жителям Свердловской области

Зарубежный отдых имеет риски заболеваний и заражения по прилету жителей России. В России есть потенциал и много мест для отдыха на курортах и в санаторно-курортных учреждениях, отмечает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время пресс-конференции ТАСС.