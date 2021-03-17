Партия пенсионеров провела митинги против Пенсионного фонда

Партия пенсионеров провела митинги против Пенсионного фонда

Сегодня, 22:39Общество
Партия пенсионеров организовала «митинги снеговиков» по всей стране. Активисты требовали разморозить накопительную часть пенсии и закрыть Пенсионный фонд России.

Как сообщает newstracker.ru, акция стала продолжением серии одиночных пикетов, которые партийцы проводили у стен пенсионных фондов в регионах. Они заявили о необходимости поднять пенсии на фоне падения уровня жизни, которое произошло из-за пандемии коронавируса.

В партии подчеркнули, что пенсия не должна иметь форму подачки, а должна вызывать у людей чувство самоуважения. А такие устоявшиеся выражения, как «пенсионный возраст» и «пенсионный фонд», навязанные чиновниками, вызывают у граждан только негативные эмоции и нежелание примерять на себя подобные ярлыки.

Председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области Сергей Полыганов рассказал, что накануне Нового года в их екатеринбургское отделение пришел Дед Мороз и попросил посчитать ему пенсию, которая оказалась очень скромной.

«А вот теперь перед отделением партии на проспекте Ленина появился снеговик с призывом: «Пенсиям — ДА! Пенсионному фонду — НЕТ!» — сказал Полыганов. Он предложил вернуть государству функции ПФР, поскольку последний с ними не справляется, а на сэкономленные средства увеличить размер пенсий.

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