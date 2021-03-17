Рекордная нехватка кадров зафиксирована в полиции Екатеринбурга

Один из оперативных сотрудников рассказал изданию, что по его мнению проблема именно в финансовой части. Те, кто работает «в поле», получают по 30 тысяч рублей, а кабинетные сотрудники — от 45 тысяч. Из-за этого у передовиков некомплект, а у вторых — по три человека на место претендентов.