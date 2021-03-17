Рекордная нехватка кадров зафиксирована в полиции Екатеринбурга

Рекордная нехватка кадров зафиксирована в полиции Екатеринбурга

Сегодня, 18:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Недостаток кадров зафиксирован в полиции Екатеринбурга. В настоящий момент неукомплектованность сотрудниками составляет 14%.

Данные были оглашены на заседании местной городской думы в начале марта. Не все должности имеют одинаковый дефицит. Больше всего сотрудников не хватает в рядах патрульно-постовой службы и среди участковых-уполномоченных — 30% и 17% соответственно, пишет E1.

Экс-полицейский рассказал, что на должности участкового работать тяжело. В то время, когда все уходят домой в 18.00, участковые засиживаются до двух ночи. Приходится составлять массу бумаг. По его словам, 80% времени в этой должности стражи порядка проводят за «писаниной».

Бывший сотрудник ППС поведал, что из-за медленного роста зарплат, после резкого скачка во время полицейской реформы в 2012 году, на должность патрульных мало претендентов.

Первые пять лет ты получаешь 23-24 тысячи рублей. Только потом за выслугу лет заработок вырастет до 30 тысяч рублей. В других сферах можно заработать больше, рассказал бывший полицейский.

По его словам, увидев заработную плату, претенденты на должность разворачиваются и уходят со словами «курьеры больше зарабатывают».

У начальников среднего звена тоже достаточно хлопот, рассказывает один из действующих командиров взвода. По словам правоохранителя, уволить и наказать могут за любой проступок, совершенный подчиненными.

Если ему жена на ухо «присела», что он мало денег зарабатывает, а он из-за этого берет взятку, то причем тут я? возмущается мужчина.

Один из оперативных сотрудников рассказал изданию, что по его мнению проблема именно в финансовой части. Те, кто работает «в поле», получают по 30 тысяч рублей, а кабинетные сотрудники — от 45 тысяч. Из-за этого у передовиков некомплект, а у вторых — по три человека на место претендентов.

Я всю электронику в кабинет сам себе покупал. Информаторам с заработной платы платил, рассказал «опер».

Сотрудники жалуются и на обеспеченность оргтехникой. Один из правоохранителей пожаловался, что им приходится покупать картриджи для принтеров. А если что-то покупается не за свой счет, то это будет обязательно самым дешевым и некачественным. Некоторые сотрудники за свой счет покупают даже форменную одежду.

В тоже время, на бумаге снижается количество тяжелых преступлений, а доверие к органам МВД возрастает с каждым годом.

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