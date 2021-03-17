«Россети» выделят свыше 1 млрд рублей на модернизацию энергокомплекса Дагестана

В 2021 году российская сетевая компания «Россети» намерена направить свыше одного миллиарда рублей на развитие и обновление сетевого комплекса Республики Дагестан. Об этом на рабочей встрече с врио главы региона Сергеем Меликовым рассказал генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

Как пишут «Новые известия», глава энергохолдинга подчеркнул, что высокая надежность электроснабжения потребителей — это основной приоритет «Россетей». В ближайшем будущем компания начнет реализацию обновленной программы по проведению ремонтных и эксплуатационных работ, целью которых является подготовка к зимнему периоду распределительного и магистрального комплекса Республики Дагестан. Сотрудниками будут ликвидированы все «узкие» места на сетях 6-10 кВ и выполнен ремонт объектов, признанных проблемными. Помимо этого, «Россети» совместно с Минэнерго РФ проведут анализ текущего состояния электросетевого комплекса региона и определят, насколько требуется внесение изменений в программу повышения надежности. В ближайшем году предприятие планирует добиться сокращения потерь электрической энергии, что преимущественно относится к Ахтынскому и Кайтагскому районам республики. В 2020 году для этих целей сотрудниками «Россетей» было установлено приблизительно 11 тысяч «умных» счетчиков. Повышенное внимание компания пообещала уделить росту качества электроснабжения потребителей. Для этого в сетевом комплексе намерены создать единый центр ответственности. По словам Рюмина, «Россети» готовы трудиться над сокращением числа аварий на региональных объектах. Среди них свыше 1,5 тысячи являются бесхозными. «Россети» уже провели консолидацию более 805 такого рода объектов.

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