Театр Кукол Нижнего Тагила станет участником Международного фестиваля в Москве

Спектакль-монолог «Аленький цветочек» нижнетагильских кукольников оценили московские театралы и включили в число спектаклей ведущих театров кукол России. Театры, удостоенные этого звания станут участниками Международного фестиваля «Театр кукол – без границ».
Мероприятие будет проходить в десятый раз с 12 по 16 мая при участии Министерства культуры Московской области, Союза Театральных Деятелей РФ и Московского государственного областного театра кукол в Москве.
Ежегодно на фестивале отбираются постановки лучших российских театров и зарубежья. Заявленные спектакли должны квалифицироваться как для малышей, так и для подростков и взрослых.
Моноспектакль «Аленький цветочек» в ноябре 2019 года на международном фестивале «Коляда-Plays 2019» получил спецдиплом «Лучший спектакль для детей», сообщает театр.
Напомним, в сезоне весны 2021 года актеры и куклы покажут зрителям от пяти лет спектакль «Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек».