Театр Кукол Нижнего Тагила станет участником Международного фестиваля в Москве

Театр Кукол Нижнего Тагила станет участником Международного фестиваля в Москве

Сегодня, 12:26ОбществоФото: pixabay.com
Моноспектакль Нижнетагильского кукольного театра вошел в число лучших и примет участие в Международном фестивале «Театр кукол – без границ» в Москве.

Спектакль-монолог «Аленький цветочек» нижнетагильских кукольников оценили московские театралы и включили в число спектаклей ведущих театров кукол России. Театры, удостоенные этого звания станут участниками Международного фестиваля «Театр кукол – без границ».

Мероприятие будет проходить в десятый раз с 12 по 16 мая при участии Министерства культуры Московской области, Союза Театральных Деятелей РФ и Московского государственного областного театра кукол в Москве.

Ежегодно на фестивале отбираются постановки лучших российских театров и зарубежья. Заявленные спектакли должны квалифицироваться как для малышей, так и для подростков и взрослых.

Моноспектакль «Аленький цветочек» в ноябре 2019 года на международном фестивале «Коляда-Plays 2019» получил спецдиплом «Лучший спектакль для детей», сообщает театр.

Напомним, в сезоне весны 2021 года актеры и куклы покажут зрителям от пяти лет спектакль «Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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