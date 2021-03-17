В 55,5 миллиона обойдется благоустройство площади «Танкостроителей» в Нижнем Тагиле

В 55,5 миллиона обойдется благоустройство площади «Танкостроителей» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:39ОбществоФото: Google.Maps
На благоустройство площади «Танкостроителей» по улице Зари планируется потратить 55,5 миллиона рублей. Конкурс по поиску подрядчика объявил МУП «Тагилдорстрой»

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить следующие работы:

  • Защита существующих сетей электроснабжения;
  • Общестроительные работы;
  • Наружное освещение;
  • Электроснабжение системы видеонаблюдения;
  • Система видеонаблюдения;
  • Демонтажные работы;
  • Установка малых форм;
  • Озеленение участков;

Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2021 года. Подрядчик должен предоставить гарантию на выполненные работы сроком на пять лет. Гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем, и составляет не менее двух лет. Заявку будут приниматься до 24 марта 2021 года.

Напомним, 16 февраля стало известно, что муниципальный контракт по обслуживанию детских игровых и спортивных площадок был заключен с ООО «Гидравлика».

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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