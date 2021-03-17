В 55,5 миллиона обойдется благоустройство площади «Танкостроителей» в Нижнем Тагиле

Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2021 года. Подрядчик должен предоставить гарантию на выполненные работы сроком на пять лет. Гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем, и составляет не менее двух лет. Заявку будут приниматься до 24 марта 2021 года.