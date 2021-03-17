В группе по обращению с ТКО в Свердловской области произошли кадровые перестановки

В группе по обращению с ТКО в Свердловской области произошли кадровые перестановки

17 марта , 13:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Из рабочей группы по обращению с ТКО в Свердловской области были исключены глава Екатеринбурга Алексей Орлов и скончавшийся министр АПК Дмитрий Дегтярёв.

Вместо Алексея Орлова и Дмитрия Дегтярёва назначены первый заместитель губернатора Александр Высокинский и министр АПК Артем Бахтерев.

Указ подписал 12 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Контроль за исполнением возложен на первого вице-губернатора Александра Высокинского.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что первым заместителем главы Екатеринбурга Алексея Орлова станет Игорь Сутягин. С 2018 года он занимал должность заместителя мэра Екатеринбурга по вопросам управления имуществом. Да этого он четыре года, с 2014 по 2018 год, являлся замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевгруппакадровые перестановкиТКО
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы