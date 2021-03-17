В прокуратуру, ФСБ и к президенту обратились работники Ленинского ДЭУ Екатеринбурга

В прокуратуру, ФСБ и к президенту обратились работники Ленинского ДЭУ Екатеринбурга

Сегодня, 17:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Проверка из мэрии нагрянула в ДЭУ Ленинского района Екатеринбурга после сообщений о коррупции и воровстве в этой организации.

По указанию главы Екатеринбурга организована проверка. В ДЭУ Ленинского района направлены представители контрольно-ревизионного управления, рассказали E1.RU в пресс-службе администрации.

Как стало известно, работники ДЭУ обратились в прокуратуру, администрацию президента и в ФСБ с жалобой на руководство. По их словам, им сократили зарплату и изменили график работы. Один из водителей пояснил, что обычно получал ежемесячно около 50 тысяч рублей, теперь выплата сократилась в половину.

Стали разговаривать с начальством, они говорят: не нравится — увольняйтесь, рассказал один из водителей.

Также сотрудники отмечают, что руководство меняет графики отпусков и рабочих дней. Кроме того, при выходе на линию машины заправляют топливом не полностью, а на 90%.

По словам водителя, спецтехника, которая должна была работать в районе, работала у директора ДЭУ Антона Дедкова дома для его личных нужд. Также сотрудники заявили, что со складов ДЭУ начали увозить асфальтовую срезку и щебенку, которые используются для ремонта дорог, и мошенничестве при вывозе снега.

По словам рабочих, все ведомства, в которые они писали обращения, переслали их в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга. Теперь руководство пытается уволить всех подписавшихся.

Напомним, в феврале ДЭУ Кировского района Екатеринбурга приехали с проверкой сотрудники ФСБ. Они задержали руководителей организации и главу отдела благоустройства Илью Лободу.

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