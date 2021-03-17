Владимир Путин назначил судью в Нижнем Тагиле

Кроме того, в этом же документе назначены еще восемь судей. В том числе четверо в Свердловском областном суде: Максим Антропов переведен из суда Ленинского района Екатеринбурга, Максим Рудаков из Арбитражного суда Пермского края, Ольга Селиванова работала зампредом Курчатовского районного суда, Максим Шаблаков из суда Красногорского района Каменска-Уральского.