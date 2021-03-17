Владимир Путин назначил судью в Нижнем Тагиле

Владимир Путин назначил судью в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя суд Ленинского района Нижнего Тагила.

Указом президента Наталья Зевайкина была назначена зампредом Ленинского районного суда. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в этом же документе назначены еще восемь судей. В том числе четверо в Свердловском областном суде: Максим Антропов переведен из суда Ленинского района Екатеринбурга, Максим Рудаков из Арбитражного суда Пермского края, Ольга Селиванова работала зампредом Курчатовского районного суда, Максим Шаблаков из суда Красногорского района Каменска-Уральского.

Фото:Портал правовой информации

Напомним, по указу Владимира Путина в Свердловской области будут упразднены Заречный, Тугулымский, Байкаловский, Новолялинский суды, а также постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда в селе Таборы. Изменения позволят оптимизировать работу учреждений за счет равномерного распределения нагрузки на судей укрупненных районных судов. В результате это поможет снизить сроки рассмотрения дел и улучшить качество их рассмотрения.

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Нижний Тагил
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