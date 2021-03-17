Владимир Путин назначил судью в Нижнем Тагиле

Указом президента Наталья Зевайкина была назначена зампредом Ленинского районного суда. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, в этом же документе назначены еще восемь судей. В том числе четверо в Свердловском областном суде: Максим Антропов переведен из суда Ленинского района Екатеринбурга, Максим Рудаков из Арбитражного суда Пермского края, Ольга Селиванова работала зампредом Курчатовского районного суда, Максим Шаблаков из суда Красногорского района Каменска-Уральского.
Напомним, по указу Владимира Путина в Свердловской области будут упразднены Заречный, Тугулымский, Байкаловский, Новолялинский суды, а также постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда в селе Таборы. Изменения позволят оптимизировать работу учреждений за счет равномерного распределения нагрузки на судей укрупненных районных судов. В результате это поможет снизить сроки рассмотрения дел и улучшить качество их рассмотрения.