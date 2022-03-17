Доработать эскиз пешеходной зоны от парка Победы на ГГМ попросили тагильчане

Во время обсуждения проекта пешеходной зоны от парка Победы до проезда дублер Черноисточинского шоссе на ГГМ в Нижнем Тагиле горожане попросили немного доработать проект.

Они предложили расширить парковку возле «Почты России» за счет имеющейся свободной площадки с правой стороны от здания. Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» проработают варианты и постараются задействовать все участки в границах проектирования. Дополненный проект будет представлен 23 марта, сообщили в пресс-службе администрации города. Главный инженер организации Игорь Андреев рассказал, что общая площадь благоустройства составляет 12 тысяч квадратных метров. Она проходит вдоль домов № 15, 15а, 15б, 17 и 19 по Черноисточинскому шоссе и продолжает пешеходную зону парка Победы. Главным при подготовке концепции было устранение пересечения потоков для пешеходов и транспорта, недостатков водоотведения и расширение тротуаров до 8,5 метра. Также планируется создать доступную срезу за счет снижения бортового камня и установки пандусов. Предусматривается реконструкция системы наружного освещения, замена асфальта на парковках и проездах. Дорожки предлагаю вымостить тротуарной плиткой, которая по цветовому решению будет перекликаться с покрытием в парке Победы. В «карманах» вдоль пешеходного маршрута можно установить малые архитектурные формы — скамьи, качели, велопарковки. Обустроить газоны, тротуар отделить от дороги живой изгородью из кустарников, предложил Игорь Андреев. Напомним, с 15 апреля по 15 мая в Нижнем Тагиле стартует голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год. Накануне 16 марта на Руднике прошли обсуждения концепции благоустройства местного парка.

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