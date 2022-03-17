Доработать эскиз пешеходной зоны от парка Победы на ГГМ попросили тагильчане

Доработать эскиз пешеходной зоны от парка Победы на ГГМ попросили тагильчане
Доработать эскиз пешеходной зоны от парка Победы на ГГМ попросили тагильчане
Сегодня, 19:28ОбществоФото: 1MI
Во время обсуждения проекта пешеходной зоны от парка Победы до проезда дублер Черноисточинского шоссе на ГГМ в Нижнем Тагиле горожане попросили немного доработать проект.

Они предложили расширить парковку возле «Почты России» за счет имеющейся свободной площадки с правой стороны от здания. Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» проработают варианты и постараются задействовать все участки в границах проектирования. Дополненный проект будет представлен 23 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Главный инженер организации Игорь Андреев рассказал, что общая площадь благоустройства составляет 12 тысяч квадратных метров. Она проходит вдоль домов № 15, 15а, 15б, 17 и 19 по Черноисточинскому шоссе и продолжает пешеходную зону парка Победы.

Главным при подготовке концепции было устранение пересечения потоков для пешеходов и транспорта, недостатков водоотведения и расширение тротуаров до 8,5 метра. Также планируется создать доступную срезу за счет снижения бортового камня и установки пандусов.

Предусматривается реконструкция системы наружного освещения, замена асфальта на парковках и проездах.

Дорожки предлагаю вымостить тротуарной плиткой, которая по цветовому решению будет перекликаться с покрытием в парке Победы. В «карманах» вдоль пешеходного маршрута можно установить малые архитектурные формы — скамьи, качели, велопарковки. Обустроить газоны, тротуар отделить от дороги живой изгородью из кустарников, предложил Игорь Андреев.

Напомним, с 15 апреля по 15 мая в Нижнем Тагиле стартует голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год. Накануне 16 марта на Руднике прошли обсуждения концепции благоустройства местного парка.

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