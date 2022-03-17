Хоккей, парусники и скейты: большой спортивный праздник проведут к 300-летию Тагила

Надеемся, что санитарно-эпидемиологическая ситуация позволит нам провести соревнования в полном объеме, так как тагильчане уже соскучились по ним из-за ограничений. Внутри ФОКа предусмотрены в хоккей, шашки и шахматы и другие виды спорта. Снаружи «Президентского» планируются состязания по стритболу и «Гонка героев», рассказала на заседании гордумы начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева.
Она отметила, что на новой скейт-площадке за ГДДЮТ будет проведен первый областной чемпионат по скейтбордингу, а на акватории Тагильского пруда — традиционные соревнования по парусному спорту.
Напомним, к 300-летию Нижнего Тагила в городе планируются лазерное шоу и фейерверки, выступления музыкантов, спортивные мероприятия и уличные соревнования. Праздничными будут дни с 12 по 14 августа.