Хоккей, парусники и скейты: большой спортивный праздник проведут к 300-летию Тагила

Хоккей, парусники и скейты: большой спортивный праздник проведут к 300-летию Тагила
Хоккей, парусники и скейты: большой спортивный праздник проведут к 300-летию Тагила
Сегодня, 17:08ОбществоФото: 1MI
К 300-летию Нижнего Тагила будет проведен большой спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, на территории ФОКа «Президентский».

Надеемся, что санитарно-эпидемиологическая ситуация позволит нам провести соревнования в полном объеме, так как тагильчане уже соскучились по ним из-за ограничений. Внутри ФОКа предусмотрены в хоккей, шашки и шахматы и другие виды спорта. Снаружи «Президентского» планируются состязания по стритболу и «Гонка героев», рассказала на заседании гордумы начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева.

Она отметила, что на новой скейт-площадке за ГДДЮТ будет проведен первый областной чемпионат по скейтбордингу, а на акватории Тагильского пруда — традиционные соревнования по парусному спорту.

Напомним, к 300-летию Нижнего Тагила в городе планируются лазерное шоу и фейерверки, выступления музыкантов, спортивные мероприятия и уличные соревнования. Праздничными будут дни с 12 по 14 августа.

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