Хоккей, парусники и скейты: большой спортивный праздник проведут к 300-летию Тагила

Надеемся, что санитарно-эпидемиологическая ситуация позволит нам провести соревнования в полном объеме, так как тагильчане уже соскучились по ним из-за ограничений. Внутри ФОКа предусмотрены в хоккей, шашки и шахматы и другие виды спорта. Снаружи «Президентского» планируются состязания по стритболу и «Гонка героев», рассказала на заседании гордумы начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Ирина Еремеева.