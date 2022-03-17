Первые беженцы с Украины прибыли в Нижний Тагил

Первые беженцы с Украины прибыли в Нижний Тагил
Первые беженцы с Украины прибыли в Нижний Тагил
Сегодня, 13:26ОбществоФото: 1MI
На территории Нижнего Тагила находится одна семья из Украины, которая прибыла в город две недели назад. Об этом сообщил замглавы администрации Валерий Суров.

Это мама и двое детей. Сюда она прибыла к своим родственникам. Дети определены в учебные заведения, также решен вопрос с питанием, сообщил Суров в эфире «Тагил-ТВ».

Он отметил, что город готов принять 1,6 тысячи беженцев, прибытие которых ожидается в Свердловской области. Для их размещения готовы база «Соловьиная роща» и гостиница на Старателе.

Напомним, ранее правительство РФ выпустило постановление о распределении людей из ДНР, ЛНР и Украины по регионам. Свердловской областью была получена квота на 1,6 тысячи человек.

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