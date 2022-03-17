Полгода живет в Кольцово бухгалтер из Нового Уренгоя и ищет работу

Полгода живет в Кольцово бухгалтер из Нового Уренгоя и ищет работу
Полгода живет в Кольцово бухгалтер из Нового Уренгоя и ищет работу
Сегодня, 19:00ОбществоФото: Яндекс.Карты
Бывший главный бухгалтер нефтяной отрасли из Нового Уренгоя уже полгода живет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге и ищет работу.

По словам женщины, она родом из Коми. Работала в нефтяной отрасли в Усинске и Новом Уренгое. В Екатеринбург она прилетела в поисках работы. Она рассказала, что искала работу в Ельцин Центре и разместила резюме на многих ресурсах. Зарплату женщина хочет получать около 200 тысяч рублей.

Сотрудники аэропорта отметили, что пассажирка живет в Кольцово около шести месяцев. Иногда она куда-то уезжает, но потом возвращается обратно. Спит женщина в зале ожидания, пишет Ура.ру.

Напомним, в Кольцово также уже три недели живет девушка, которая не может улететь домой в Сочи. По ее словам, рейс, на который у нее были билеты, отменили. Билет на новый стоит около 15 тысяч рублей. Таких денег у пассажирки нет, и остановиться в Екатеринбурге ей не у кого.

Сюжеты:
Екатеринбург
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