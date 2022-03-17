Полгода живет в Кольцово бухгалтер из Нового Уренгоя и ищет работу

Напомним, в Кольцово также уже три недели живет девушка, которая не может улететь домой в Сочи. По ее словам, рейс, на который у нее были билеты, отменили. Билет на новый стоит около 15 тысяч рублей. Таких денег у пассажирки нет, и остановиться в Екатеринбурге ей не у кого.