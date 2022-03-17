ПЦБК заключила соглашение о сотрудничестве с пермским кампусом ВШЭ и школой №123

Группа предприятий “ПЦБК” подписала соглашение о сотрудничестве с пермским кампусом Высшей школы экономики и городской школой №123. По словам генерального директора ГП «ПЦБК» Юрия Маркова, компания является социальным партнером школы №123 с первого дня ее работы.

Он пояснил, что в компании работают специалисты свыше полутора сотен профессий – в основном технических, но айтишники и экономисты тоже нужны предприятиям, так что выбор у старшеклассников большой. Марков отметил, что высокие баллы по итогам ЕГЭ дают возможность выпускникам поступить в лучшие вузы Перми и России. Об этом пишет properm.ru. Участники соглашения договорились о взаимодействии по ряду направлений, в частности по вопросу подготовки одиннадцатиклассников к ЕГЭ по математике, русскому языку и физике. Помочь будущим выпускникам школы №123 подготовиться к ЕГЭ предложило руководство учебного заведения, которое обратилось к депутату Заксобрания Пермского края Александру Бойченко. Тот с пониманием отнесся к идее руководства школы и договорился о помощи с преподавателями пермского кампуса Высшей школы экономики. В договоре прописаны также реализация программ допобразования для действующих сотрудников ПЦБК и осуществление мероприятий, направленных на формирование профориентации школьников и студентов университета. Бойченко заявил, что желание школы из отдаленного района Перми на тему того, чтобы поднять образовательный уровень своих выпускников, нужно поддержать, и сообщил, что преподаватели вуза поделятся своими знаниями и с педагогами, и с детьми. “Неважно, какой дальнейший путь выберут ребята, но в них будут заложены ценности, которые им помогут устроиться в жизни”, – резюмировал Александр Бойченко. В свою очередь, Галина Володина отметила, что вузовский преподавательский состав обладает большим опытом экспресс-подготовки в рамках работы университетско-образовательного кластера и сможет вовремя подготовить школьников к ЕГЭ, даже несмотря на то, что до него осталось не так много времени. Она также рассказала, что на занятиях с детьми присутствуют их школьные педагоги, для которых это является неким “апгрейдом”. “Мы вкладываемся в детей, а они – будущее нашего общества”, – подчеркнула директор НИУ ВШЭ – Пермь.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter