«Руку помощи» протягивает беженцам Нижний Тагил, а в Горноуральск привозят воду

Жители Нижнего Тагила продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев. Отделение «Красного Креста» располагается в здании медколледжа на улице Ленина, 27. Помощь принимается каждый день с 9 до 17 часов. Журналист TagilCity.ru побывал на месте сбора гумпомощи и выяснил, кто, почему и как помогает попавшим в беду людям.
Из-за плохого качества водопроводной воды в поселок Горноуральский организован подвоз питьевой воды. Однако не во все дома, что удивило местных жителей. При этом результатов исследований отобранных проб пока нет.
Стало известно, какие мероприятия планируется провести в Нижнем Тагиле к 300-летию города. В ФОК «Президентский» предусмотрены хоккей, шашки и другие виды спорта. Также планируются и уличные мероприятия — чемпионат по скейтбордингу, соревнования по стриболу и парусному спорту.
Стоимость продуктов в Свердловской области продолжает увеличиваться. В частности, сахар вырос в цене почти на 20% за неделю с 4 по 11 марта. Теперь средняя стоимость килограмма продукта составляет 72,52 рубля за один килограмм.
Заболеваемость коронавирусом в Нижнем Тагиле снижается, коечный фонд высвобождается. Поэтому в ЦГБ № 1 было принято решение о возвращении к плановой помощи. С 17 марта уже открыто большинство отделений и они готовы принять пациентов. Также продолжится в больнице и лечение коронавируса.