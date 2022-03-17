«Руку помощи» протягивает беженцам Нижний Тагил, а в Горноуральск привозят воду

«Руку помощи» протягивает беженцам Нижний Тагил, а в Горноуральск привозят воду
«Руку помощи» протягивает беженцам Нижний Тагил, а в Горноуральск привозят воду
Сегодня, 21:07ОбществоФото: 1MI
Жители Нижнего Тагила продолжают активно собирать помощь для беженцев с Донбасса, в Горноуральске из-за плохого качества водопроводной воды привозят свежую, цена на сахар подскочила почти на 20%. Чем еще запомнилось 17 марта читайте в подборке TagilCity.ru.

Жители Нижнего Тагила продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев. Отделение «Красного Креста» располагается в здании медколледжа на улице Ленина, 27. Помощь принимается каждый день с 9 до 17 часов. Журналист TagilCity.ru побывал на месте сбора гумпомощи и выяснил, кто, почему и как помогает попавшим в беду людям.

Из-за плохого качества водопроводной воды в поселок Горноуральский организован подвоз питьевой воды. Однако не во все дома, что удивило местных жителей. При этом результатов исследований отобранных проб пока нет.

Стало известно, какие мероприятия планируется провести в Нижнем Тагиле к 300-летию города. В ФОК «Президентский» предусмотрены хоккей, шашки и другие виды спорта. Также планируются и уличные мероприятия — чемпионат по скейтбордингу, соревнования по стриболу и парусному спорту.

Стоимость продуктов в Свердловской области продолжает увеличиваться. В частности, сахар вырос в цене почти на 20% за неделю с 4 по 11 марта. Теперь средняя стоимость килограмма продукта составляет 72,52 рубля за один килограмм.

Заболеваемость коронавирусом в Нижнем Тагиле снижается, коечный фонд высвобождается. Поэтому в ЦГБ № 1 было принято решение о возвращении к плановой помощи. С 17 марта уже открыто большинство отделений и они готовы принять пациентов. Также продолжится в больнице и лечение коронавируса.

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