«Руку помощи» протягивает беженцам Нижний Тагил, а в Горноуральск привозят воду

Жители Нижнего Тагила продолжают активно собирать помощь для беженцев с Донбасса, в Горноуральске из-за плохого качества водопроводной воды привозят свежую, цена на сахар подскочила почти на 20%. Чем еще запомнилось 17 марта читайте в подборке TagilCity.ru.

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