Синоптик Шувалов: Метеорологическая весна наступит к следующей неделе

Синоптик Шувалов: Метеорологическая весна наступит к следующей неделе
Синоптик Шувалов: Метеорологическая весна наступит к следующей неделе
Сегодня, 18:04ОбществоФото: piqsels.com
К выходным в европейской части РФ начнется настоящая весна. В течение всей рабочей недели температура днем и ночью будет резко меняться, что обеспечит антициклон. Об этом рассказал Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео» в беседе с радио Sputnik.

Как пишет 360tv.ru, синоптик объяснил: антициклон обеспечивает жителям России солнечную и довольно теплую погоду исключительно днем. По ночам температура опускается ниже нуля. Ждать, пока придет климатическая весна, можно только ближе к выходным, когда среднесуточная температура перестанет быть минусовой.

Александр Шувалов заявил, в воскресенье температура днем может подняться до + 6 — +11 градусов тепла. 20 марта среднесуточная температура преодолеет 0°, и можно будет говорить о начале метеорологической весны.

Как также отметил синоптик, заморозки ночью до — 5, — 6 градусов пока сохранятся. Ждать окончания холодов можно к следующей неделе.

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