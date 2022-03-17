На ежегодный лыжный марафон в Югре уже зарегистрировались более 2500 участников. В этом году мероприятие проводится в течение двух дней, 8 и 9 апреля. Традиционно партнером марафона выступает банк «Открытие».

В оргкомитете сообщили, что примерно 1300 зарегистрировавшихся (почти 50%) — жители ХМАО — Югры. Второе место по числу участников сейчас за Свердловской областью — 12%, третье за Москвой и Подмосковьем — 7%, сообщает sovsport.ru. Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов отметил интерес, который проявили к марафону члены нашей олимпийской лыжной команды. Напомним, ребята взяли рекордное количество медалей на зимней Олимпиаде в Пекине. Рассказал Мосунов и о том, что участники марафона имеют уникальную возможность сравнить свои данные и спортивную форму с подлинными чемпионами, а после этого скорректировать свое развитие в лыжном спорте. Что касается самих профессиональных спортсменов, то для многих из них Югорский марафон — это традиционное завершение сезона. Примечательно то, что оргкомитет мероприятия отменил предоставление отрицательного ПЦР-тестирования и сертификата о вакцинации для участников. Это должно позитивно повлиять на число записавшихся на гонки. Также допустили на лыжню спортсменов старше 65 лет. В 2022 году марафон будет проходить 2 дня. В первый день (8 апреля) спортсменам предстоит пробежать 50 километров классическим стилем. А 9-го можно будет преодолеть дистанции 5, 25, 50 километров вольным стилем. Регистрация на Югорский лыжный марафон продлится до 7 апреля. Официальными партнерами Югорского лыжного марафона — 2022 выступают ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI.

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